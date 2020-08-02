2020-08-02T08:01:29+03:00
Происшествия

82-летний грибник пропал в Тверской области

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Олег ХАДАЕВ
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Владимир Барякинский ушёл за грибами и пропал. Фото: ВПСО "Сова"Владимир Барякинский ушёл за грибами и пропал. Фото: ВПСО "Сова"
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82-летний грибник пропал в Кимрском районе Тверской области.

Житель Кимр Владимир Александрович Барякинский, не смотря на свои годы, всегда ходил за грибами. Вот и 31 июля он взял нож и корзинку, и отправился в лес недалеко от дачи. Больше Владимира Александровича никто не видел.

Это уже не первый случай исчезновения грибника в этом году, но все они завершились благополучно. Надеемся и в этот раз всё будет хорошо.

Желающие помочь в поиске, звоните 8(900)118-72-82.

Фото: ВПСО "Сова".

Фото: ВПСО "Сова".

ИСТОЧНИК KP.RU

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