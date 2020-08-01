Коронавирус в Твери, последние данные о заболевших на 1 августа: самый большой прирост в Твери и Ржеве

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:49:22+03:00

Коронавирус в Тверской области ещё не отступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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По данным на утро 1 августа, всего с начала пандемии в Тверской области выявлено 4626 человек с диагнозом COVID-19 (+29 за сутки).

631 (+ 13) изолированы.

3851 (+14) человек выздоровели.

144 (+2) умерли.

Крупные очаги заражения традиционны — Тверь, Кимры, Конаковский район, Ржев, Калининский и Лихославльский районы.

Самый большой прирост заболевших за стуки показали Тверь (+9) и Ржев (+5).

Тверь — 1513, +9

Кимры — 550, +1

Конаковский район, 380, +1

Ржев — 274, +5

Калининский район - 253

Лихославльский район - 241, +1

Торжок - 187

Вышневолоцкий городской округ - 143, +1

Максатихинский район - 97

Бологовский район — 85, +1

Кашинский городской округ — 72

Андреапольский муниципальный округ - 68

Кимрский район - 65

Рамешковский район - 64

Осташковский городской округ — 61, +1

Зубцовский район - 58

Бежецкий район — 54, +1

Ржевский район — 56, +3

Торопецкий район — 50, +1

Нелидовский городской округ — 38, +1

Старицкий район - 35

Селижаровский район - 28

Торжокский район - 28

Лесной муниципальный округ — 31, +1

Спировский район — 25, +1

Кесовогорский район - 24

Сонковский район - 23

Весьегонский муниципальный округ - 21

Калязинский район - 20

Западнодвинский район - 17

Кувшиновский район - 18

Оленинский район — 15, +1

Удомельский городской округ - 9

Фировский район - 5

Молоковский район - 4

Краснохолмский район - 3

Пеновский район - 3

Жарковский район - 2

Сандовский район - 2

ЗАТО Озерный - 2

Бельский район - 2

Фото: ПТО.

ИСТОЧНИК KP.RU