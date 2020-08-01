Коронавирус в Твери, последние данные о заболевших на 1 августа: самый большой прирост в Твери и Ржеве
По данным на утро 1 августа, всего с начала пандемии в Тверской области выявлено 4626 человек с диагнозом COVID-19 (+29 за сутки).
631 (+ 13) изолированы.
3851 (+14) человек выздоровели.
144 (+2) умерли.
Крупные очаги заражения традиционны — Тверь, Кимры, Конаковский район, Ржев, Калининский и Лихославльский районы.
Самый большой прирост заболевших за стуки показали Тверь (+9) и Ржев (+5).
Тверь — 1513, +9
Кимры — 550, +1
Конаковский район, 380, +1
Ржев — 274, +5
Калининский район - 253
Лихославльский район - 241, +1
Торжок - 187
Вышневолоцкий городской округ - 143, +1
Максатихинский район - 97
Бологовский район — 85, +1
Кашинский городской округ — 72
Андреапольский муниципальный округ - 68
Кимрский район - 65
Рамешковский район - 64
Осташковский городской округ — 61, +1
Зубцовский район - 58
Бежецкий район — 54, +1
Ржевский район — 56, +3
Торопецкий район — 50, +1
Нелидовский городской округ — 38, +1
Старицкий район - 35
Селижаровский район - 28
Торжокский район - 28
Лесной муниципальный округ — 31, +1
Спировский район — 25, +1
Кесовогорский район - 24
Сонковский район - 23
Весьегонский муниципальный округ - 21
Калязинский район - 20
Западнодвинский район - 17
Кувшиновский район - 18
Оленинский район — 15, +1
Удомельский городской округ - 9
Фировский район - 5
Молоковский район - 4
Краснохолмский район - 3
Пеновский район - 3
Жарковский район - 2
Сандовский район - 2
ЗАТО Озерный - 2
Бельский район - 2
Фото: ПТО.
ИСТОЧНИК KP.RU
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