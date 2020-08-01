В СК по Тверской области сообщили: пропавшая 17-летняя девушка найдена
Обстоятельствами исчезновения занимаются следователи
Следователи СК по Тверской области нашли пропавшую девушку.Фото: Олег ХАДАЕВ
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В следственном отделе СК России по Тверской области сообщили, что пропавшая ранее 17-летняя жительница Твери обнаружена в Московской области.
В ходе предварительной проверки по факту исчезновения 10 июля этого года несовершеннолетней тверичанки, следователи установили, что объективных причин уходить из дома у неё не было.
В связи с этим, чтобы более эффективно проводить розыск, было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — убийство.
Результат был достигнут — подросток найдена. Сейчас следователи выясняют все причины, побудившие её покинуть дом.
ИСТОЧНИК KP.RU