В СК по Тверской области сообщили: пропавшая 17-летняя девушка найдена

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:51:45+03:00

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В следственном отделе СК России по Тверской области сообщили, что пропавшая ранее 17-летняя жительница Твери обнаружена в Московской области.

В ходе предварительной проверки по факту исчезновения 10 июля этого года несовершеннолетней тверичанки, следователи установили, что объективных причин уходить из дома у неё не было.

В связи с этим, чтобы более эффективно проводить розыск, было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — убийство.

Результат был достигнут — подросток найдена. Сейчас следователи выясняют все причины, побудившие её покинуть дом.

ИСТОЧНИК KP.RU