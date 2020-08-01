2020-08-01T10:28:41+03:00
Общество

Три района Тверской области празднуют день рождения

Жителей поздравил губернатор
Олег ХАДАЕВ
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В Трёх районах Тверской области праздники.В Трёх районах Тверской области праздники.Фото: Олег ХАДАЕВ
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Сегодня, 1 августа, город Бологое, важный железнодорожный узел, отмечает 525-летие со дня образования, а одноимённый район празднует 93-летие.

Традиционно празднование плавно перетекает в День железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа и будет отмечаться в этом году 2 августа.

Сегодня также стукнуло 150 лет посёлку Сонково.

Свой день отмечает и Старица - город основанный Михаилом Ярославичем Тверским.

Жителям всех муниципалитетов, которые сегодня, 1 августа, отмечают день рождения, свои поздравления направил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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