Три района Тверской области празднуют день рождения
Сегодня, 1 августа, город Бологое, важный железнодорожный узел, отмечает 525-летие со дня образования, а одноимённый район празднует 93-летие.
Традиционно празднование плавно перетекает в День железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа и будет отмечаться в этом году 2 августа.
Сегодня также стукнуло 150 лет посёлку Сонково.
Свой день отмечает и Старица - город основанный Михаилом Ярославичем Тверским.
Жителям всех муниципалитетов, которые сегодня, 1 августа, отмечают день рождения, свои поздравления направил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
ИСТОЧНИК KP.RU