Три района Тверской области празднуют день рождения

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:28:41+03:00

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Сегодня, 1 августа, город Бологое, важный железнодорожный узел, отмечает 525-летие со дня образования, а одноимённый район празднует 93-летие.

Традиционно празднование плавно перетекает в День железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа и будет отмечаться в этом году 2 августа.

Сегодня также стукнуло 150 лет посёлку Сонково.

Свой день отмечает и Старица - город основанный Михаилом Ярославичем Тверским.

Жителям всех муниципалитетов, которые сегодня, 1 августа, отмечают день рождения, свои поздравления направил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU