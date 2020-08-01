Лесной фонд в Тверской области станет больше на 1100 гектаров
Такое решение принято в последний день июля
Тверская область лесами приросла.Фото: Олег ХАДАЕВ
Изменить размер текста:
1100 гектаров земель запаса Торопецкого района Тверской области переданы в Гослесфонд.
Такое решение принято 31 июля Межведомственной комиссией при Правительстве Тверской области по земельным отношениям под руководством губернатора Игоря Рудени.
Эти земли запаса были непригодны для сельского хозяйства и покрыты лесом. А в лесном фонде смогут оградить территорию от бесконтрольной рубки.
В прошлом году в Тверской области в Гослесфонд было передано 4800 гектаров земель, план на этот год — 65900 гектаров.
ИСТОЧНИК KP.RU