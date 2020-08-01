Лесной фонд в Тверской области станет больше на 1100 гектаров

1 Авг. 2020 2020-08-01T07:03:32+03:00

Такое решение принято в последний день июля

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1100 гектаров земель запаса Торопецкого района Тверской области переданы в Гослесфонд.

Такое решение принято 31 июля Межведомственной комиссией при Правительстве Тверской области по земельным отношениям под руководством губернатора Игоря Рудени.

Эти земли запаса были непригодны для сельского хозяйства и покрыты лесом. А в лесном фонде смогут оградить территорию от бесконтрольной рубки.

В прошлом году в Тверской области в Гослесфонд было передано 4800 гектаров земель, план на этот год — 65900 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU