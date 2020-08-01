Поисковиками Тверской области найден неизвестный солдат погибший в 1941 году

1 Авг. 2020 2020-08-01T06:57:39+03:00

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«Бойцом андреапольского поискового отряда «Подвиг» имени Сергея Морозова Виталием Розоновым в окрестностях урочища Плотомой Андреапольского муниципального округа Тверской области было обнаружено предположительное место захоронения советского солдата», - начал своё сообщение в группе «Андреапольский-краеведческий музей» директор музея имени Шимкевича, командир андреапольского поискового отряда "Подвиг" имени Сергея Морозова Валерий Линкевич.

31 июля бойцы поискового отряда выехали для тщательного поиска на месте.

Разведка подтвердила наличие останков.

При эксгумации выяснилось, что красноармеец погиб от смертельного ранения осколками снаряда.

«При останках обнаружены фрагменты поясного ремня, крючки шинели, ботинки, противогаз, несколько советских монет 1930 - 1940-х гг., скрученные фрагменты газеты, название которой вполне можно прочитать, как "Красноармейская правда", остатки бумаги с названием "Махорка", остатки курительной бумаги. К величайшему сожалению, медальона не найдено. Процентов 80 против 100, что он был изъят похоронной командой, производившей прикопку солдатских трупов в полосе наступления», - пишет Валерий Линкевич.

Далее Линкевич поясняет, что речь идёт об Ивашковской наступательной операции. Из этого следует, что солдат погиб в сентябре 1941 года.

«Наш Безымянный погиб, по-видимому, утром или в полдень 18 сентября», - делает вывод командир отряда.

«Ну вот, и его время наконец-то подошло... Останки красноармейца из состава 186 или 243 стрелковых дивизий, погибшего смертью храбрых в боях по овладению бродом "Южный" , вместе с найденными в нынешнем полевом сезоне его однополчанами, будут торжественно перезахоронены в братскую могилу д. Козлово Андеапольского МО через месяц», - резюмирует Валерий Линкевич.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Территория Андреапольского района была частично оккупирована немецко-фашистскими захватчиками с 1 сентября по 7 октября 1941 года, а затем полностью до 16 января 1942-го.

По официальным данным в 20 воинских захоронениях на территории района покоится прах четырех тысяч советских солдат и офицеров.

Поисковый отряд «Подвиг» был создан при Андреапольском райкоме ВЛКСМ 21 марта 1989 года. За 31 год бойцы отряда обнаружили и торжественно перезахоронили более 2500 бойцов Красной армии.

ИСТОЧНИК KP.RU