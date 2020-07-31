2020-07-31T18:55:07+03:00
Общество

В тверской агломерации изменятся четыре маршрута общественных автобусов

Об этом сообщил Минтранс региона
Алексей АНДРЕЕВ
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Маршруты сделают более оптимальными. Фото: ПТОМаршруты сделают более оптимальными. Фото: ПТО
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С 1 августа на маршрутах №12, №43, №177 и №222 произойдут изменения.

Маршрут №12 («Борихино Поле – Теплоэлектроцентраль-3») будет пролегать от микрорайона Первомайский по проспекту Ленина, проспекту 50 лет Октября, автодороге М10 «Россия», Старицкому шоссе до деревень Деревнище и Борихино Поле. На линии будут работать 14 машин.

Маршрут №43 «Университет – микрорайон Южный-Д» теперь пройдет от Университета через улицу Благоева до микрорайона Соминка, связав его с промзоной в северо-западной части города, где находятся завод «Стеклопластик», Тверской вагонзавод, университет. На линии будут курсировать 17 автобусов.

Маршрут №177 «Лебедево – Отрадное – Дачи» проследует из деревни Лебедево через микрорайоны Брусилово, Мичуринский, Мамулино, Мамулино-2, улучшив их транспортное сообщение и связав их с Московским районом города. На линии будут ездить 9 автобусов.

Изменения на маршруте №222 «Лебедево – Пролетарка – речной вокзал – Отрадное – Дачи» позволят установить прямую связь между населенными пунктами Никулино, Никольское, Глинково и центральной частью города. Кроме того, маршрут свяжет Старую Константиновку и поселок 1 Мая с речным вокзалом. Участки от проспекта 50 лет Октября до бульвара Ногина и от улицы Маяковского до дач пройдут совместно с маршрутом №211. Это снизит нагрузку на этот перегруженный участок. На линии будут курсировать 9 автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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