2020-07-31T18:32:30+03:00
Политика

За место в Заксобрании Тверской области поборются четыре кандидата

Регистрация завершена
Алина ПЕТРОВА
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Регистрация завершена.Регистрация завершена.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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31 июля на очередном заседании облизбиркома приняты решения зарегистрировать четырёх кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу № 11.

Напомним, это допвыборы, ранее о своём желании занять место в областном парламенте заявляли семь человек, но регистрацию прошли лишь четверо.

Зарегистрированы:

Матвеев Сергей Владимирович, 1981 года рождения, житель Ржева. Он замдиректора ООО "Управляющая компания Народная". Выдвинут избирательным объединением Региональное отделение Политической партии "Справедливая Россия" в Тверской области.

Королькова Татьяна Анатольевна, 1962 года рождения, жительница деревни Лазарево Ржевского района. Пенсионерка, выдвинута избирательным объединением Тверское областное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Гулян Арарат Гарегинович, 1989 года рождения, житель Ржева. Индивидуальный предприниматель, выдвинут избирательным объединением Тверское региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко".

Жуков Алексей Александрович, 1988 года рождения, житель Екатеринбурга. Самозанятый, выдвинут избирательным объединением Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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