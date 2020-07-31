2020-07-31T17:30:51+03:00
Общество

В Тверской области стали чаще нарушать права несовершеннолетних и наёмных работников

Такова статистика областной прокуратуры
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
За шесть месяцев жители региона обратились в прокуратуру по поводу защиты прав детей 361 раз.За шесть месяцев жители региона обратились в прокуратуру по поводу защиты прав детей 361 раз.Фото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

В прокуратуре Тверской области подвели итоги обращений граждан за первое полугодие 2020-го года.

Наибольший вес среди поступивших обращений имеют жалобы и заявления, связанные с нарушениями трудового законодательства. На это в органы прокуратуры жители региона пожаловались 971 раз (на 13,% больше, чем за первое полугодие прошлого года).

Ненамного отстаёт статистика жалоб на нарушения в сфере ЖКХ. Таких обращений было 928 (+7%). Третье место у жалоб на нарушения жилищного законодательства, прокуроры приняли 422 таких обращения (- 23,7 %).

Также нередкими были обращения по поводу защиты прав несовершеннолетних, их было 361, причём статистика по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла на 38,3%.

В пресс-службе Прокуратуры Тверской области отмечают, что характер поступивших обращений и их количественные показатели соответствуют складывающейся ситуации в социально-экономической сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 1 августа в Твери изменятся четыре автобусных маршрута
В тверской агломерации изменятся четыре маршрута общественных автобусов
За место в Заксобрании Тверской области поборются четыре кандидата
В Тверской области стали чаще нарушать права несовершеннолетних и наёмных работников
В Тверской области фирма «сэкономила» семь миллионов рублей на капремонте, которого не было
В магазинах и торговых центрах Твери будут рассказывать о детской безопасности
В 45 школах Тверской области проведут ремонты в 2021-2022 годах
Тверская школьница получила золото Всероссийского конкурса за исследование летучих мышей
Игорь Руденя пообещал отремонтировать крышу жительнице Тверской области
Пропавшую 14-летнюю девочку из Кувшиново нашли в другом районе Тверской области
На Ржевском мемориале в Тверской области побывали уже более 100 тысяч человек
Мусульмане Твери отмечают главный исламский праздник - Курбан-байрам
Два колледжа Тверской области получат больше 40 млн рублей
Семь человек заразились коронавирусом в Твери на 31 июля