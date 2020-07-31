В Тверской области стали чаще нарушать права несовершеннолетних и наёмных работников

31 Июль 2020 2020-07-31T17:30:51+03:00

За шесть месяцев жители региона обратились в прокуратуру по поводу защиты прав детей 361 раз. Фото: Анастасия ОСИПОВА

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В прокуратуре Тверской области подвели итоги обращений граждан за первое полугодие 2020-го года.

Наибольший вес среди поступивших обращений имеют жалобы и заявления, связанные с нарушениями трудового законодательства. На это в органы прокуратуры жители региона пожаловались 971 раз (на 13,% больше, чем за первое полугодие прошлого года).

Ненамного отстаёт статистика жалоб на нарушения в сфере ЖКХ. Таких обращений было 928 (+7%). Третье место у жалоб на нарушения жилищного законодательства, прокуроры приняли 422 таких обращения (- 23,7 %).

Также нередкими были обращения по поводу защиты прав несовершеннолетних, их было 361, причём статистика по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла на 38,3%.

В пресс-службе Прокуратуры Тверской области отмечают, что характер поступивших обращений и их количественные показатели соответствуют складывающейся ситуации в социально-экономической сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU