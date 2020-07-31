В Тверской области стали чаще нарушать права несовершеннолетних и наёмных работников
В прокуратуре Тверской области подвели итоги обращений граждан за первое полугодие 2020-го года.
Наибольший вес среди поступивших обращений имеют жалобы и заявления, связанные с нарушениями трудового законодательства. На это в органы прокуратуры жители региона пожаловались 971 раз (на 13,% больше, чем за первое полугодие прошлого года).
Ненамного отстаёт статистика жалоб на нарушения в сфере ЖКХ. Таких обращений было 928 (+7%). Третье место у жалоб на нарушения жилищного законодательства, прокуроры приняли 422 таких обращения (- 23,7 %).
Также нередкими были обращения по поводу защиты прав несовершеннолетних, их было 361, причём статистика по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла на 38,3%.
В пресс-службе Прокуратуры Тверской области отмечают, что характер поступивших обращений и их количественные показатели соответствуют складывающейся ситуации в социально-экономической сфере.
ИСТОЧНИК KP.RU