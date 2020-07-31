В Тверской области фирма «сэкономила» семь миллионов рублей на капремонте, которого не было

31 Июль 2020 2020-07-31T17:04:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери будут судить директора компании, которая проводила в домах капремонт. Его подозревают в хищении средств в особо крупном размере. Делами юрлица заинтересовались полицейские отдела экономической безопасности областного МВД и следователи.

Полиция установила, что компания взяла на себя обязательства провести капремонт в 26 многоэтажках, которые разбросаны по Твери и пяти районам Тверской области. Нарушения вспылили при изучении актов приёмки.

Оказалось, по документам, все ремонтные работы были закончены и выполнены на должном уровне, а в действительности – лишь часть из них завершена. При этом некоторые стройматериалы заменили на более дешёвые. А деньги взяли, что называется, по полной стоимости.

Эти факты подтвердила экспертиза. Разницу между заявленными затратами и фактическими глава фирмы положил себе в карман. Всего это более семи миллионов рублей.

Теперь по статье уголовного кодекса мошеннику грозит до 10 лет тюрьмы. Возможен и миллионный штраф. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU