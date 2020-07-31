В магазинах и торговых центрах Твери будут рассказывать о детской безопасности
В Верхневолжье пройдет масштабная кампания по предупреждению детского травматизма. Об этом говорили на селекторе губернатора Игоря Рудени 31 июля с главами районов Верхневолжья.
В региональном правительстве поясняют, уже разработан комплексный план мероприятий, направленный на формирование у детей навыков безопасного поведения. С 1 августа до начала октября в социальных сетях, на телеканалах запланирован показ видеороликов, посвященных безопасности на дорогах, на воде, противопожарной безопасности.
Будут специальные выпуски в местных газетах по профилактике детского травматизма. Также в муниципалитетах будет распространяться печатная продукция.
Будет кампания в торговых центрах, магазинах. Темой информсообщений станет безопасность на воде, на дорогах, родительский контроль, опасность скутеров.
К старту такой массированной информационной кампании власти подтолкнуло ДТП, унёсшее жизни трёх подростков. Все трое ехали на скутере и врезались в иномарку, шедшую обгон.
ИСТОЧНИК KP.RU