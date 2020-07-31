В 45 школах Тверской области проведут ремонты в 2021-2022 годах

31 Июль 2020 2020-07-31T16:21:26+03:00

На это направят 128,8 млн рублей

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Губернатор Игорь Руденя 31 июля провел заседании президиума областного правительства. на нем рассмотрены планы по улучшению состояния школ региона на ближайшие два года.

Всего по областной программе предстоит отремонтировать 45 школ.

В 2021 году на эти цели направят 73,4 млн рублей. В 11 школах будут заменены оконные блоки, в 7 - проведут капитальный ремонт кровель, в 6 - выполнят работы по обеспечению комплексной безопасности.

В 2022-м на ремонты заложено 55,4 млн рублей. Работы будут проведены в 21 школе.

В областную программу ремонта вошли школы Твери, Ржева, Андреапольского, Вышневолоцкого, Западнодвинского, Кашинского, Нелидовского, Осташковского и Удомельского округов, Бежецкого, Бологовского, Жарковского, Калининского, Кесовогорского, Конаковского, Сандовского, Сонковского, Спировского, Старицкого, Торопецкого и Фировского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU