Тверская школьница получила золото Всероссийского конкурса за исследование летучих мышей

31 Июль 2020 2020-07-31T15:49:17+03:00

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Полина Лебедева учится в 11 классе 46-ой школы Твери, интересуется зоологией, точнее поведением и жизнедеятельностью летучих мышей, недавно она стала победителем Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды ЮИОС-2020.

Для участия в конкурсе под руководством педагога, учителя биологии Екатерины Христенко, Полина Лебедева подготовила проект, связанный с поведением летучих мышей.

Название работы: «Сезонные изменения в составе населения оседлых видов рукокрылых (Chiroptera) Тверской области в местах массовых зимовок в Старицком районе».

Мышей исследовали на месте: два десятка раз выезжали в пещеры под Старицу. Количество учтенных летучих мышей составило 1847. Их ловили паутинными сетями на месте влёта/вылета из убежищ, осматривали, записывали данные.

Также был проведен стационарный акустический мониторинг. Все данные проанализировали, на основе которого исследователи дали научное описание поведения летучих мышей из-под Старицы. Эта работа принесла тверской школьнице первое место в номинации «Зоология и экология позвоночных животных».

В региональном министерстве образования поясняют, конкурс ЮИОС проходит с 2005 года и в 2020 году на федеральный заочный этап конкурса было представлено 520 работ из 69 регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU