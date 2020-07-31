Тверская школьница получила золото Всероссийского конкурса за исследование летучих мышей
Полина Лебедева учится в 11 классе 46-ой школы Твери, интересуется зоологией, точнее поведением и жизнедеятельностью летучих мышей, недавно она стала победителем Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды ЮИОС-2020.
Для участия в конкурсе под руководством педагога, учителя биологии Екатерины Христенко, Полина Лебедева подготовила проект, связанный с поведением летучих мышей.
Название работы: «Сезонные изменения в составе населения оседлых видов рукокрылых (Chiroptera) Тверской области в местах массовых зимовок в Старицком районе».
Мышей исследовали на месте: два десятка раз выезжали в пещеры под Старицу. Количество учтенных летучих мышей составило 1847. Их ловили паутинными сетями на месте влёта/вылета из убежищ, осматривали, записывали данные.
Также был проведен стационарный акустический мониторинг. Все данные проанализировали, на основе которого исследователи дали научное описание поведения летучих мышей из-под Старицы. Эта работа принесла тверской школьнице первое место в номинации «Зоология и экология позвоночных животных».
В региональном министерстве образования поясняют, конкурс ЮИОС проходит с 2005 года и в 2020 году на федеральный заочный этап конкурса было представлено 520 работ из 69 регионов страны.
ИСТОЧНИК KP.RU