Пропавшую 14-летнюю девочку из Кувшиново нашли в другом районе Тверской области
Пропавшая 14-летняя девочка, жительница Кувшиново, найдена. Об этом 31 июля сообщило Следственное управление СКР по Тверской области.
Напомним, девочка-подросток пропала 27 июля. Днём она покинула дом и исчезла в неизвестном направлении.
К розыску подключились следователи Торжокского межрайонного следственного отдела СКР, на поиск также были ориентированы сотрудники правоохранительных органов других районов.
В другом районе Тверской области девочку и нашли. В ходе розыскных мероприятий её обнаружили полицейские на одной из улиц Пено.
Следователи сейчас выясняют, что произошло с девочкой, как и почему она оказалась в Пено.
ИСТОЧНИК KP.RU