2020-07-31T14:45:10+03:00
Происшествия

Пропавшую 14-летнюю девочку из Кувшиново нашли в другом районе Тверской области

Полицейские обнаружили пропавшего ребёнка в Пено
Виктория ТУШКОВА
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Полицейские обнаружили ребёнка в ходе поисковых мероприятий.Полицейские обнаружили ребёнка в ходе поисковых мероприятий.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Пропавшая 14-летняя девочка, жительница Кувшиново, найдена. Об этом 31 июля сообщило Следственное управление СКР по Тверской области.

Напомним, девочка-подросток пропала 27 июля. Днём она покинула дом и исчезла в неизвестном направлении.

К розыску подключились следователи Торжокского межрайонного следственного отдела СКР, на поиск также были ориентированы сотрудники правоохранительных органов других районов.

В другом районе Тверской области девочку и нашли. В ходе розыскных мероприятий её обнаружили полицейские на одной из улиц Пено.

Следователи сейчас выясняют, что произошло с девочкой, как и почему она оказалась в Пено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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