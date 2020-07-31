На Ржевском мемориале в Тверской области побывали уже более 100 тысяч человек

31 Июль 2020 2020-07-31T13:10:05+03:00

В памятнике Советскому солдату на Ржевском мемориале выражена скорбь по многим сотням тысяч погибших здесь за Родину воинов-красноармейцев. Фото: ПТО

Он был открыт для посещения 1 июля

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Пресс-служба Музея Победы на Поклонной горе объявила о том, сколько человек посетили Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области с 1 июля - дня его открытия для граждан.

Цифра впечатляет - больше 100 тысяч человек. Это в среднем - более чем 3000 посетителей в сутки.

Люди активно делятся в соцсетях своим восхищением от монумента Советскому солдату и в целом мемориального комплекса и расположенного там филиала Музея Победы.

Напомним, что торжественная церемония открытия Ржевского мемориала состоялась 30 июня. На мемориальный комплекс приехали Президент России Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Почетными гостями стали несколько ветеранов Великой Отечественной войны.

Губернатор Игорь Руденя назвал открытие Ржевского мемориала Советскому солдату историческим событием. Символично, что оно произошло в год 75-летия Великой Победы.

- Мемориал – это признание значения Ржевской битвы в истории Великой Отечественной войны, символ общей памяти и благодарности всем, кто воевал под Ржевом, - подчеркнул Игорь Руденя.

В основу идеи памятника, созданного скульптором Андреем Коробцовым, легли стихотворения Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом» и Расула Гамзатова «Журавли».

На плитах из кортеновской стали (с эффектом ржавчины) у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом советских солдат и офицеров.

В интерактивном музее при помощи мультимедийного оборудования наглядно рассказывается о Ржевской битве. Под стеклянным полом главного зала создана диорама, отображающая поисковые работы на поле боя.

Мемориал создавался на народные и спонсорские пожертвования.

Рядом размещена площадка для поисковиков, которые ежегодно приезжают в Тверскую область со всей страны для проведения поисковых работ.

Областное правительство планирует включить посещение Ржевского мемориала школьные экскурсии. Также он станет главным пунктом регионального туристического маршрута «Земля воинской славы».

ИСТОЧНИК KP.RU