Два колледжа Тверской области получат больше 40 млн рублей

Значительную грантовую поддержку получит Западнодвинский колледж. Фото: http://kolledg-zdv.ucoz.ru/

Министерство просвещения РФ подвело итоги федерального конкурса, по которому выделяются гранты учебным заведениям регионов. В нашей области в результате в следующем году деньги получат два колледжа: Тверской промышленно-экономический и Западнодвинский технологический им. И.А. Ковалева.

Как сообщило областное правительство, колледжу в Твери на модернизацию материально-технической базы выделят 8,1 млн рублей по направлению «Информационные и коммуникационные системы» и «Сельское хозяйство».

Западнодвинскому колледжу повезло больше - ему направят 32,3 млн рублей.

- Сегодня наша главная задача в сфере профобразования – обеспечить подготовку востребованных на рынке труда специалистов, - считает губернатор Игорь Руденя. - Сейчас в регионе ведется работа по развитию образовательных кластеров, особый акцент сделан на производственной практике.

В рамках модернизации системы профессионального образования в Тверской области создается 10 производственно-образовательных кластеров.