2020-07-31T11:06:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Семь человек заразились коронавирусом в Твери на 31 июля

В регионе выявлено 30 новых случаев
Виктория ТУШКОВА
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С начала эпидемии коронавирусную инфекцию в Тверской области выявили у 4597 человек.С начала эпидемии коронавирусную инфекцию в Тверской области выявили у 4597 человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По данным регионального оперштаба, на 31 июля 2020 в Тверской области подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 7 заражённых - в Твери.

Всего с начала эпидемии коронавирусную инфекцию в Тверской области выявили у 4597 человек.

3837 заболевших излечились от инфекции (+16 случаев выздоровления за последние сутки). 142 человека умерли (+2 за сутки), 618 пациентов изолированы (+12).

На коронавирус в Тверской области проведено 141190 исследований, за последние сутки сделали 1006 анализов.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1504 (+7)

Кимры 549 (+2)

Конаковский район 379 (+1)

Ржев 269 (+5)

Калининский район 253

Лихославльский район 240 (+1)

Торжок 187 (+3)

Вышневолоцкий городской округ 142 (+1)

В остальных муниципалитетах количество заразившихся меньше ста человек.

Подробная карта распространения коронавируса в Тверской области:

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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