Семь человек заразились коронавирусом в Твери на 31 июля
По данным регионального оперштаба, на 31 июля 2020 в Тверской области подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 7 заражённых - в Твери.
Всего с начала эпидемии коронавирусную инфекцию в Тверской области выявили у 4597 человек.
3837 заболевших излечились от инфекции (+16 случаев выздоровления за последние сутки). 142 человека умерли (+2 за сутки), 618 пациентов изолированы (+12).
На коронавирус в Тверской области проведено 141190 исследований, за последние сутки сделали 1006 анализов.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1504 (+7)
Кимры 549 (+2)
Конаковский район 379 (+1)
Ржев 269 (+5)
Калининский район 253
Лихославльский район 240 (+1)
Торжок 187 (+3)
Вышневолоцкий городской округ 142 (+1)
В остальных муниципалитетах количество заразившихся меньше ста человек.
Подробная карта распространения коронавируса в Тверской области:
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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