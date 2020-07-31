От коронавируса в Тверской области выздоровели 16 человек

31 Июль 2020 2020-07-31T10:56:39+03:00

С начала пандемии вирус в регионе побороли 3837 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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30 новых случаев коронавируса подтверждено в Тверской области на 31 июля, общее количество случаев заражения COVID-19 в регионе составило 4597.

Согласно информации регионального операштаба, за последние сутки выздоровели от болезни 16 человек. Всего с начала пандемии вирус побороли 3837 человек.

Под наблюдением врачей находятся 618 заражённых коронавирусом (+12 за последние сутки).

Общее количество умерших от COVID-19 в Тверской области составило 142 человека, за минувшие сутки умерли два пациента.

В РФ по состоянию на 31 июля подтверждено 5482 новых случая коронавируса (с начала пандемии - 839 981).

ИСТОЧНИК KP.RU