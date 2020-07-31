От коронавируса в Тверской области выздоровели 16 человек
30 новых случаев коронавируса подтверждено в Тверской области на 31 июля, общее количество случаев заражения COVID-19 в регионе составило 4597.
Согласно информации регионального операштаба, за последние сутки выздоровели от болезни 16 человек. Всего с начала пандемии вирус побороли 3837 человек.
Под наблюдением врачей находятся 618 заражённых коронавирусом (+12 за последние сутки).
Общее количество умерших от COVID-19 в Тверской области составило 142 человека, за минувшие сутки умерли два пациента.
В РФ по состоянию на 31 июля подтверждено 5482 новых случая коронавируса (с начала пандемии - 839 981).
ИСТОЧНИК KP.RU
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