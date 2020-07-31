2020-07-31T09:54:57+03:00
Общество

В Твери достроили дома ЖК «Корона парк» при поддержке региона

Дольщики, наконец, получили свои квартиры
Алексей АНДРЕЕВ
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При содействии губернатора проблемы дольщиков в Твери начали решаться с 2017 года.При содействии губернатора проблемы дольщиков в Твери начали решаться с 2017 года.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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В столице региона все-таки достроили две многоэтажки ЖК «Корона парк» на 235 квартир, которые возводились с использованием средств дольщиков. Сдать дома в эксплуатацию удалось благодаря поддержки областного правительства.

В Тверской области системная работа по решению проблемы незавершенного строительства домов с участием дольщиков была налажена по инициативе губернатора Игоря Рудени.

Многоэтажками ЖК "Корона парк" регион занялся в 2018 году. Были проведены переговоры с инвестором-застройщиком. В итоге все разрешилось хорошо для дольщиков. В завершение стройки вложено порядка 365 млн рублей.

Напомним, при вмешательстве губернатора в Твери также были достроены дома СУ-155 в домах по улицам 2-я Красина, Оснабрюкская, Хромова, а также три дома в микрорайоне «Мамулино-3». В 21020-м введен дом в поселке Никифоровское и на улице Новой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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