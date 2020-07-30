В Тверской области наградили студента, спасшего тонущего пенсионера

30 Июль 2020 2020-07-30T20:33:52+03:00

В марте молодой человек достал мужчину из полыньи

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В марте 2020 года 17-летний студент Вышневолоцкого колледжа вытащил провалившегося под лёд 70-летнего пенсионера, который отправился порыбачить. Пожилого человека удалось спасти. За проявленную отвагу руководитель Вышневолоцкого Следственного комитета вручил юному волочанину благодарность.

Рано утром 8 марта 70-летний подопечный дома престарелых отправился на подлёдный лов на водохранилище. Весенний подтаявший лёд не выдержал рыбака и проломился. На его счастье мимо шёл 17-летний парень, который мгновенно среагировал и бросился помогать тонущему. Подросток вытащил дедушку, оказал ему первую помощь. Затем врачи доставили его обратно в соцучреждение.

В Следственном управлении СКР по Тверской области поступок юноши назвали «примером гражданского долга и бескорыстной помощи». В торжественной обстановке ему вручил благодарственную грамоту руководитель Вышневолоцкого отдела областного Следственного комитета Алексей Шашлов.

На церемонии соблюдали все меры, рекомендованные Роспотребнадзором – все присутствующие были в масках и перчатках. Подвиг подвигом, но рисковать лишний раз без надобности не следует.

ИСТОЧНИК KP.RU