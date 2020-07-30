В Твери с конца мая контролеры выявили порядка 13 тысяч безбилетников
Всего, по данным ведомства, контролеры с 27 мая 28 тыс. раз проверяли пассажиров синих автобусов в тверской агломерации и выявили около 13 тысяч "зайцев". 9410 безбилетников в итоге заплатили за проезд на месте, а 3853 человек предпочли просто выйти.
Однако с недавнего времени сотрудники областного Минтранса вместе с полицейскими начали штрафовать пойманных в автобусах "зайцев".
За проезд без оплаты положены штрафы в размере от 500 до 1000 рублей.
Пока составлено 16 протоколов.
Контролеры проверяют документы, которые подтверждают оплату проезда – чеки за наличную оплату, уведомления в мобильном приложении или в банковской, транспортной и социальной карте.
Минтранс настаивает, что во избежание штрафов надо прикладывать карту или мобильный телефон дважды: при входе и при выходе из него.
Если возникают вопросы, телефон горячей линии «Транспорта Верхневолжья»: 8 800 350 00 99
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Общественный транспорт Твери»