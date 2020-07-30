В Твери с конца мая контролеры выявили порядка 13 тысяч безбилетников

30 Июль 2020 2020-07-30T20:33:45+03:00

Теперь за проезд "зайцем" можно запросто получить штраф. Фото: ПТО

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Всего, по данным ведомства, контролеры с 27 мая 28 тыс. раз проверяли пассажиров синих автобусов в тверской агломерации и выявили около 13 тысяч "зайцев". 9410 безбилетников в итоге заплатили за проезд на месте, а 3853 человек предпочли просто выйти.

Однако с недавнего времени сотрудники областного Минтранса вместе с полицейскими начали штрафовать пойманных в автобусах "зайцев".

За проезд без оплаты положены штрафы в размере от 500 до 1000 рублей.

Пока составлено 16 протоколов.

Контролеры проверяют документы, которые подтверждают оплату проезда – чеки за наличную оплату, уведомления в мобильном приложении или в банковской, транспортной и социальной карте.

Минтранс настаивает, что во избежание штрафов надо прикладывать карту или мобильный телефон дважды: при входе и при выходе из него.

Если возникают вопросы, телефон горячей линии «Транспорта Верхневолжья»: 8 800 350 00 99

ИСТОЧНИК KP.RU