Более 21 тысячи литров поддельного алкоголя изъяли за полгода тверские полицейские
За шесть месяцев 2020 года тверские правоохранители пресекли 1220 административных правонарушений в сфере потребительского рынка. Такую цифру озвучил на тематической пресс-конференции начальник отдела организации применения административного законодательства областного Управления МВД Михаил Бурцев.
Отдельно Михаил Бурцев рассказал о контроле за алкогольным рынком. За полгода полицейские обнаружили 715 правонарушений в области оборота алкоголя. Немалую долю в статистике этих правонарушений имеют факты реализации спиртного без документов, подтверждающих его качество и безопасность.
Изъято из оборота за первое полугодие 2020-го было более 21 тысячи литров спиртного. Около девяти миллионов рублей должны в сумме заплатить по штрафам нерадивые продавцы алкогольной продукции.
Продолжается работа по защите рынка от подделок. Чаще всего подделывают одежду обувь и аксессуары. Всего из незаконного оборота полицейскими было изъято более 1000 единиц контрафактной продукции на общую сумму 1,8 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU