Более 21 тысячи литров поддельного алкоголя изъяли за полгода тверские полицейские

30 Июль 2020 2020-07-30T18:51:41+03:00

В региональном Управлении МВД рассказали о борьбе за права покупателей

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За шесть месяцев 2020 года тверские правоохранители пресекли 1220 административных правонарушений в сфере потребительского рынка. Такую цифру озвучил на тематической пресс-конференции начальник отдела организации применения административного законодательства областного Управления МВД Михаил Бурцев.

Отдельно Михаил Бурцев рассказал о контроле за алкогольным рынком. За полгода полицейские обнаружили 715 правонарушений в области оборота алкоголя. Немалую долю в статистике этих правонарушений имеют факты реализации спиртного без документов, подтверждающих его качество и безопасность.

Изъято из оборота за первое полугодие 2020-го было более 21 тысячи литров спиртного. Около девяти миллионов рублей должны в сумме заплатить по штрафам нерадивые продавцы алкогольной продукции.

Продолжается работа по защите рынка от подделок. Чаще всего подделывают одежду обувь и аксессуары. Всего из незаконного оборота полицейскими было изъято более 1000 единиц контрафактной продукции на общую сумму 1,8 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU