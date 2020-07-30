2020-07-30T16:58:38+03:00
Общество

В Горсаду и Парке Победы в Твери можно будет бесплатно заняться йогой и фитнесом

С 1 августа в областной столице Стартует проект «Тверь — столица здоровья»
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Графика: Катерина МАРТИНОВИЧГрафика: Катерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

С 1 августа в парке Победы и Горсаду в рамках проекта будут проходить оздоровительные бесплатные занятия на открытом воздухе для всех желающих. Преподавать будут опытные инструкторы, имеющие соответствующие сертификаты.

Как поясняют организаторы, в рамках проекта запланировано 175 бесплатных групповых занятий.

Оздоравливаться можно по нескольким направлениям: общефизическая подготовка «Активное долголетие», детская йога «Развивай-ка», занятия тибетской гимнастикой «Сил Востока» и скандинавской ходьбой «Вперёд к здоровью».

Заниматься можно каждый день: на территории парка Победы — с 10:00 до 10:45 и с 10:45 до 11:30, в Городском саду – с 18:00 до 18:45 и с 18:45 до 19:30. Важно: на занятие нужно сначала записаться.

Подробное расписание занятий в группе Вконтакте «Академия здоровья».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Горсаду и Парке Победы в Твери можно будет бесплатно заняться йогой и фитнесом
В Тверской области убрали 10 кубометров мусора на пляже у Волги
В Тверской области поисковики будут искать два фронтовых самолета на местах боев операции «Марс»
Участнику смертельного ДТП в Твери Эмилю Байрамову продлили арест ещё на полгода
В Тверской области запускают кампанию по профилактике детского травматизма
В Тверской области спасены уникальные записи древних фольклорных песен, которые собирали 53 года
В Тверской области ряд больниц и подразделений МЧС получили новые машины
В Тверской области реализуют 266 проектов ППМИ в этом году
Участника ДТП с погибшими подростками в Тверской области уволили из полиции московского метрополитена
В Твери появится первый в России «Вьетнамский сад»
Одиннадцать человек заразились коронавирусом в Твери на 30 июля