В Горсаду и Парке Победы в Твери можно будет бесплатно заняться йогой и фитнесом

30 Июль 2020 2020-07-30T16:58:38+03:00

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С 1 августа в парке Победы и Горсаду в рамках проекта будут проходить оздоровительные бесплатные занятия на открытом воздухе для всех желающих. Преподавать будут опытные инструкторы, имеющие соответствующие сертификаты.

Как поясняют организаторы, в рамках проекта запланировано 175 бесплатных групповых занятий.

Оздоравливаться можно по нескольким направлениям: общефизическая подготовка «Активное долголетие», детская йога «Развивай-ка», занятия тибетской гимнастикой «Сил Востока» и скандинавской ходьбой «Вперёд к здоровью».

Заниматься можно каждый день: на территории парка Победы — с 10:00 до 10:45 и с 10:45 до 11:30, в Городском саду – с 18:00 до 18:45 и с 18:45 до 19:30. Важно: на занятие нужно сначала записаться.

Подробное расписание занятий в группе Вконтакте «Академия здоровья».

ИСТОЧНИК KP.RU