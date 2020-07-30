В Тверской области убрали 10 кубометров мусора на пляже у Волги

30 Июль 2020 2020-07-30T16:49:47+03:00

Один раз на месте отдыха уже убирались, но свалка появилась вновь

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Две незаконные свалки мусора убрали с пляжа около села Городня в Конаковском районе Тверской области. Всего оттуда вывезли 10 кубических метров различных отходов. Это уже вторая по счёту свалка на этом месте, так сказать, случился рецидив.

Берега реки Волги, где отдыхают приезжие и местные жители, убирали на субботнике. Благодаря неравнодушным людям на пляже снова чисто. Вывезти мешки с мусором помог региональный мусорный оператор «Тверьспецавтохозяйство» (ТСАХ).

Во время уборки использовали новое приобретение ТСАХ – ломовоз. Это спецмашина, которая с помощью специального манипулятора может захватывать металлические отходы. Технику компания приобрела в начале июля.

Как сообщили в «Тверьспецавтохозяйстве», сегодня ведётся постоянная борьба с несанкционированными свалками. Сейчас оператор по обращению с ТБО работает над тем, чтобы убрать в Конаковском районе 150 наваленных где попало гор мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU