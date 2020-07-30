2020-07-30T16:06:07+03:00
Общество

В Тверской области поисковики будут искать два фронтовых самолета на местах боев операции «Марс»

Бельская поисковая экспедиция начинает работу в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Фото из экспедиции. Фото: Алексей СкоробогатькоФото из экспедиции. Фото: Алексей Скоробогатько
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Бельская поисковая экспедиция начнет свою работу 1 августа и продлиться до 14 августа. Работать поисковики будут на местах ожесточенных боев наступательной операции «Марс» в ноябре-декабре 1942 года, в которых принимали участие подразделения, входившие в состав 6-ого Сталинского стрелкового корпуса сибиряков.

Организаторы экспедиции уточняют, экспедиция станет рекордной по количеству представленных регионов: Москва, Красноярский край, Московская область, Тверская область, Республика Мордовия, Рязань.

В полевом сезоне 2020 года примут участие поисковые отряды: «Витязь», «Единорог», «Москва», «Ратное поле», «Зеленая верста», «Высота им. Дмитрия Сячина», «Пионер», «Последний бой» из города Москвы, «Феникс», «Сталкер», «Гагаринец», «Орленок», «Гвардия», «Дивногорец» из Красноярского края, архивно-поисковая группа «Броня» из Мордовии, поисковый отряд «Ополченец» из Твери.

Командир отряда «Витязь», руководитель штаба экспедиции Дмитрий Федосов, рассказал, что в ходе подготовительных выездов участники нашей команды нашли не исследованные ранее участки местности, где в годы Великой Отечественной войны прошли ожесточенные бои. Также установлены места предполагаемой гибели двух советских самолетов, которые планируют детально обследовать в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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