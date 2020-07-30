2020-07-30T15:35:29+03:00
Общество

В Тверской области запускают кампанию по профилактике детского травматизма

Она продлится месяц
Алексей АНДРЕЕВ
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Губернатор провел совещание в правительстве региона по предстоящей кампании профилактики детского травматизма. Фото: ПТОГубернатор провел совещание в правительстве региона по предстоящей кампании профилактики детского травматизма. Фото: ПТО
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30 июля губернатор Игорь Руденя объявил на совещании в областном правительстве о масштабной кампании по предупреждению детского травматизма в регионе. Она будет проходить с 1 августа по сентябрь.

Глава региона поручил разработать план мероприятий.

В этой работе принимают участие отраслевые министерства, ГУ МЧС по Тверской области, региональное УМВД, ГИБДД.

В первую очередь профилактические действия и мероприятия будут ориентированы на взрослых - родственников детей.

Помимо пропагандистской работы с населением, запланировано усиление рейдовых мероприятий, проведение различных акций, в том числе «Скутер детям не подарок!».

- Работа должна весть по трём основным направлениям. Первое - это предупреждение дорожного травматизма, второе – происшествий на воде, третье - бытового травматизма, когда дети, опираясь на москитные сетки, выпадают из окон. Все эти случаи в регионе должны быть минимизированы, - подчеркнул Игорь Руденя.

Напомним, что 29 июля губернатор на совещании, которое по видеоконцеренцсвязи проводил Президент РФ Владимир Путин, выступил с инициативой проведения федеральной кампании по профилактике детского травматизма.

Ранее в тверском регионе в результате ДТП погибли трое подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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