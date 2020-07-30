2020-07-30T14:44:20+03:00
Звезды

В Тверской области спасены уникальные записи древних фольклорных песен, которые собирали 53 года

Они оцифрованы и записаны на диски
Виктория ТУШКОВА
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Более полувека народный фольклор собирали по деревням Торжокского и Старицкого районов. Фото: из личного архива Светланы Лебедевой.Более полувека народный фольклор собирали по деревням Торжокского и Старицкого районов. Фото: из личного архива Светланы Лебедевой.
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В Тверской области совершён большой шаг по сохранению нашего культурного наследия: удалось спасти уникальные архивные записи древних фольклорных песен Старицкого и Торжоксого районов.

Песни, представляющие собой целую хрестоматию по местному фольклору, - обрядовые, и необрядовые, жестокие романсы и причитания – собирались в течение 53 лет. Они хранились на плёнке, которая начала разрушаться. Записи удалось спасти и оцифровать благодаря стараниям художественного руководителя тверского фольклорного ансамбля «Славяночка» Светланы Лебедевой и участницы коллектива Натальи Пацевич.

По итогу этой работы были выпущены диски. Их будут распространять на мероприятиях, проводимых «Славяночкой» и Центром славянской культуры ТвГУ.

Добавим, что реализовать проект по сохранению фольклорных песен стало возможно благодаря гранту, полученному на популяризацию тверского фольклора. Получить государственную поддержку на реализацию социально-ориентированного творчества сегодня может каждый молодой человек от 18 до 30 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе арт-кластера «Таврида», подать заявку на грант, выиграть отбор и защитить свой проект в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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