В Тверской области ряд больниц и подразделений МЧС получили новые машины

30 Июль 2020 2020-07-30T13:42:39+03:00

Губернатор вручил ключи от машин, а также наградил нескольких специалистов из разных сфер за участие в борьбе с коронавирусом в регионе. Фото: ПТО

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Сегодня, 30 июля, в столице региона на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского в два ряда выстроились 18 блестящих на солнце желтых реанимобилей, а также пара мотоциклов и автомобилей для МЧС.

Ключи от этих машин представителям больниц и подразделений МЧС региона вручал губернатор Игорь Руденя.

Глава региона начал с того, что поблагодарил врачей и сотрудников скорой помощи за работу по противодействию коронавирусной инфекции.

- Врачи и фельдшеры, медсёстры и водители скорой помощи – это настоящие герои нашего времени. Тверская область по праву гордится вам, - обратился к медикам Игорь Руденя.

Реанимобили высокого класса «С» были переданы в регион для повышения эффективности борьбы с коронавирусом. Машины пополнят автопарки Тверской и Вышневолоцкой станций скорой медицинской помощи, ряд их отправился в ДОКБ и ОКБ, а также в Зубцовскую, Торжокскую, Бологовскую, Бежецкую ЦРБ.

Все реанимобили оснащены современным оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

Игорь Руденя также передал четыре автомобиля для рейдов по предотвращению пожаров службам МЧС. Также спасателям вручили два мотоцикла. На них можно мобильно доставлять спецсредства и оборудование.

Губернатор не только вручал ключи, но также наградил 14 медиков, волонтеров, специалистов МЧС и строителей, участвовавших в переоборудовании инфекционных госпиталей.

Вид сверху - с дрона. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU