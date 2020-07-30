В Твери появится первый в России «Вьетнамский сад»

30 Июль 2020 2020-07-30T11:24:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери, в Ботаническом саду, запланировали создать новую экспозицию в стиле вьетнамских садов. Это первый подобный проект в стране. На 200 квадратных метрах будут представлены традиционные для такого вида зелёных зон хвойные, папоротники и другие интересные растения.

Как подчеркнул директор ботсада Юрий Наумцев, во «Вьетнамском саду» высадят аналоги растений, произрастающих на родине, ведь во Вьетнаме тропический климат, который гораздо теплее, чем российский. Возможно, часть деревьев будут в стиле бонсай - это карликовые, миниатюрные деревья, которые можно зимой убирать в оранжерею, а летом выставлять на территории.

– Конечно, одна из особенностей именно вьетнамских садов – это особый принцип построения пространства. В том числе, всем известный фэншуй. Почти все садовые стили азиатского региона опираются на принципы китайских буддистских садов. Это декоративные растения "кай кань" и искусственные горы с растительностью "хон нон бо", – прокомметрировал Юрий Наумцев.

Сейчас руководство ботанического сада ищет дизайнеров и ландшафтных архитекторов, которые разбирались бы в тонкостях вьетнамских садов. Список зелёных питомцев будут составлять исходя из построения композиций.

ИСТОЧНИК KP.RU