Одиннадцать человек заразились коронавирусом в Твери на 30 июля

30 Июль 2020 2020-07-30T11:06:47+03:00

На коронавирус в Тверской области проведено 140124 анализов, Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

По данным регионального оперштаба, на 30 июля 2020 в Тверской области подтверждено 33 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 11 заражённых - в Твери.

Всего с начала эпидемии коронавирусную инфекцию в Тверской области выявили у 4567 человек.

3821 заболевший излечился от инфекции (+11 случаев выздоровления за последние сутки). 140 человек умерли (+3 за сутки), 606 пациентов изолированы (+19).

На коронавирус в Тверской области проведено 140124 анализов, за последние сутки 837.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1497 (+11)

Кимры 547

Конаковский район 378

Ржев 264 (+4)

Калининский район 253 (+2)

Лихославльский район 239

Торжок 184 (+7)

Вышневолоцкий городской округ 141 (+1)

В остальных муниципалитетах количество заразившихся меньше ста человек.

Подробная карта распространения коронавируса в Тверской области:

Графика: ПТО.

ИСТОЧНИК KP.RU