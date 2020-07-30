Одиннадцать человек заразились коронавирусом в Твери на 30 июля
По данным регионального оперштаба, на 30 июля 2020 в Тверской области подтверждено 33 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 11 заражённых - в Твери.
Всего с начала эпидемии коронавирусную инфекцию в Тверской области выявили у 4567 человек.
3821 заболевший излечился от инфекции (+11 случаев выздоровления за последние сутки). 140 человек умерли (+3 за сутки), 606 пациентов изолированы (+19).
На коронавирус в Тверской области проведено 140124 анализов, за последние сутки 837.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1497 (+11)
Кимры 547
Конаковский район 378
Ржев 264 (+4)
Калининский район 253 (+2)
Лихославльский район 239
Торжок 184 (+7)
Вышневолоцкий городской округ 141 (+1)
В остальных муниципалитетах количество заразившихся меньше ста человек.
Подробная карта распространения коронавируса в Тверской области:
Графика: ПТО.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»