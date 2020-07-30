В Твери во время ливня затопило транспортное кольцо в "Южном"

30 Июль 2020 2020-07-30T09:01:35+03:00

Кольцо в Южном во время дождя. Фото: стоп-кадр с видео vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Татьяна Сидорова

В областной столице "водичка дырочку находит" не всегда

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Вечером 29 июля, после сильнейшего ливня, обрушившегося на Тверь, в "Южном" затопило транспортное кольцо кольцо на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Можайского.

О потопе на кольце сообщили участники интернет-сообщества "Подслушано у водителей. Тверь".

В областной столице "водичка дырочку находит" не всегда - известный факт. Старые ливнёвки, где они вообще есть, не справляются с сильными дождями. Во время ливней всегда стоит вода в "Южном", на проспекте Победы, набережной Лазури, улице Спартака и на многих других улицах.

Об этом в комментариях язвительно пишут и тверские водители: "Никогда такого не было и вот опять", "Ничего нового", "Кольцо плывет нормально".

В Твери после ливня затопило транспортное кольцо в "Южном". Видео:vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Татьяна Сидорова.

ИСТОЧНИК KP.RU