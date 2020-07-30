2020-07-30T08:36:10+03:00
Дом. Семья

Собачья работа: Легавая Берта из Твери на прогулках собирает мусор и выкидывает в урну

Собаку к чистоте приучила её хозяйка
Виктория ТУШКОВА
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Инна и Берта на страже чистоты города. Фото: tcax.ruИнна и Берта на страже чистоты города. Фото: tcax.ru
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О ездовых собаках, собаках-поводырях, спасателях или поисковиках все знают, а теперь в Твери появилась и собака-дворник. Тверичанка Инна Пшеничная приучила свою собаку Берту во время прогулок собирать мусор и относить его в урну.

– Хочется жить в чистом городе, идти по красивым улицам без мусора, – объясняет Ирина. – Для этого надо начинать с себя.

Но нравоучениями Инна заниматься не стала - решила показывать своим примером. Причем оригинально. То, что собака может собирать мусор, девушка однажды увидела в интернете.

Берта - веймарская легавая, очень изящная и красивая охотничья собака. Родиной породы веймаранер является крайне педантичная в вопросах чистоты страна Германия. Возможно именно поэтому Берта убирает город с таким энтузиазмом?

На самом деле всё оказалось чуточку сложнее. Процесс тренировки был довольно долгим: команда "Собери мусор!" сложная, состоит из нескольких последовательных действий: подобрать мусор, донести до урны, встать на неё лапами и бросить. Всё это - отдельные действия, которым надо было научить собаку.

А ещё - мусор бывает разный, он может быть опасен для собаки. Поэтому Инна научила верного друга останавливаться у найденного мусора и ждать разрешения его подобрать.

"Собачью работу" Берты высоко оценил тверской мусорный оператор, компания "Тверьспецавтохозяйство".

- Берта и ее хозяйка убирают не свой мусор! - справедливо отмечают в "ТСАХ". - Всё больше становится людей, которые, руководствуясь лозунгом: "Это не мой мусор – это моя планета" – наводят порядок на территориях.

Инна и Берта на страже чистоты города. Фото: tcax.ru

Инна и Берта на страже чистоты города. Фото: tcax.ru

Инна и Берта на страже чистоты города. Фото: tcax.ru

Инна и Берта на страже чистоты города. Фото: tcax.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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Собачья работа: Легавая Берта из Твери на прогулках собирает мусор и выкидывает в урну
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