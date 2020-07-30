2020-07-30T02:35:46+03:00
Общество

Два случая бешенства у собак выявлено в Тверской области

Ветеринары напоминают о мерах профилактики
Алина ПЕТРОВА
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Единственный способ уберечься от смертельного вируса - незамедлительно обратиться к врачу после укуса больным животным.Единственный способ уберечься от смертельного вируса - незамедлительно обратиться к врачу после укуса больным животным.
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Смертельное заболевание ветеринары выявили у домашней собаки в Максатихинском районе и у енотовидной собаки в Лихославльском районе. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по региону.

Собака, больная бешенством, принадлежала жительнице хутора Заречье Максатихинского района, а енотовидную собаку - убили на территории личного подсобного хозяйства в деревне Анцифарово Лихославльского района.

Исследование на наличие бешенства у этих животных провозилось в Твери, в ветлаборатории. Ветеринары напоминают о мерах профилактики:

бешенство — опасное инфекционное заболевание, передается со слюной при укусе больным животным. Это заболевание не лечится, на данный момент единственный способ избежать заражения вирусом после контакта с больным животным - вакцинация в двухнедельный срок с момента укуса. Для профилактики заболевания бешенством домашних животных нужно ежегодно прививать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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