Губернатор Игорь Руденя сообщил, что на поддержку экономики Верхневолжья выделены 7,1 млрд рублей

30 Июль 2020 2020-07-30T02:01:59+03:00

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7,1 млрд. поддержки получила экономика Тверской области в связи с эпидемией коронавируса. Эти цифры озвучены сейчас на заседании правительства региона, которое провел в минувшую среду, 29 июля, губернатор Игорь Руденя. Сейчас в регионе работает 99,7% экономики. Свыше 5,5 миллиардов рублей составила федеральная поддержка, более 1,5 миллиардов рублей – региональные средства.

- В настоящий момент мы продолжаем работать в нестандартной ситуации, в условиях пандемии. Нам важно не допустить в этот момент резкого спада экономики, ведь это рабочие места и качество жизни наших граждан. Уже в мае 2020 года обстановка в регионе начала стабилизироваться. Государство реализовало масштабные меры поддержки экономики, в том числе в Тверской области на эти цели выделели 7 миллиардов и 119 миллионов рублей, – сказал Игорь Руденя. В правительстве региона сообщают, что положительную динамику отмечают в сфере строительства, здесь помогают инвестиции. Растут обороты рыночной торговли, ввод жилья, перевозка грузов, восстанавливается экспорт и внешнеторговый оборот. Финансовый сектор показывает рост. С 1 августа возобновят работу кинотеатры и досуговые центры.

Главными задачами в экономике в ближайшее время будет снижение рисков и поиск возможностей для дальнейшего развития предприятий. Так, в непростых условиях эпидемии ковида 39 компаний региона перепрофилировались на выпуск востребованных защитных масок.

ИСТОЧНИК KP.RU