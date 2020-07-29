В Тверской области почётным донорам заплатили 73 млн рублей
В регионе 4959 человек, награжденные знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР», получили ежегодные денежные выплаты. Об этом сообщило областное правительство.
Каждому почетному донору заплатили 14570 рублей. В целом сумма составила - около 73 млн рублей.
Выплата почетным донорам осуществляется один раз в год и предоставляется независимо от получения гражданами других мер социальной поддержки.
У нас в регионе заготовка и переработка крови проводиться в Тверской областной станции переливания крови, а также в её отделениях в Вышнем Волочке и Ржеве. В структуру службы также входят три отделения переливания крови лечебных учреждений - Областной клинической больницы, Кашинской и Конаковской центральных районных больниц.
ИСТОЧНИК KP.RU