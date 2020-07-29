2020-07-29T20:54:04+03:00
Общество

В Тверской области почётным донорам заплатили 73 млн рублей

Это на всех, конечно
Алексей АНДРЕЕВ
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Почетным донорам крови нынче выдали по 14570 рублей.Почетным донорам крови нынче выдали по 14570 рублей.Фото: "КП" Архив
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В регионе 4959 человек, награжденные знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР», получили ежегодные денежные выплаты. Об этом сообщило областное правительство.

Каждому почетному донору заплатили 14570 рублей. В целом сумма составила - около 73 млн рублей.

Выплата почетным донорам осуществляется один раз в год и предоставляется независимо от получения гражданами других мер социальной поддержки.

У нас в регионе заготовка и переработка крови проводиться в Тверской областной станции переливания крови, а также в её отделениях в Вышнем Волочке и Ржеве. В структуру службы также входят три отделения переливания крови лечебных учреждений - Областной клинической больницы, Кашинской и Конаковской центральных районных больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Тверской области почётным донорам заплатили 73 млн рублей
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