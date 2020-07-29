Жителей Твери приглашают бесплатно оздоровиться на свежем воздухе
Жителей Твери приглашают на бесплатные оздоровительные занятия, они будут проходить в горсаду и парке Победы с 1 августа по 13 сентября.
В Городском саду физкультурники будут оздоравливаться на лужайке справа от центрального входа. А в парке Победы - на зелёной зоне у детской площадки.
Все желающие смогут заняться упражнениями из общефизической подготовки, а также тибетской гимнастикой и скандинавской ходьбой. Для детей проведут занятия по йоге. Встречи будут длиться по 45 минут. Начало в 10:00 и в 18:00.
Расписание оздоровительных занятий:
Источник: администрация Твери
ИСТОЧНИК KP.RU