Жителей Твери приглашают бесплатно оздоровиться на свежем воздухе

29 Июль 2020 2020-07-29T20:20:22+03:00

Занятия будут проходить в горсаду и парке Победы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приобщиться к физкультуре в городских парках могут все желающие

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Жителей Твери приглашают на бесплатные оздоровительные занятия, они будут проходить в горсаду и парке Победы с 1 августа по 13 сентября.

В Городском саду физкультурники будут оздоравливаться на лужайке справа от центрального входа. А в парке Победы - на зелёной зоне у детской площадки.

Все желающие смогут заняться упражнениями из общефизической подготовки, а также тибетской гимнастикой и скандинавской ходьбой. Для детей проведут занятия по йоге. Встречи будут длиться по 45 минут. Начало в 10:00 и в 18:00.

Расписание оздоровительных занятий:

Источник: администрация Твери

ИСТОЧНИК KP.RU