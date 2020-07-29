В Тверской области пьяные угонщики на краденом вездеходе повалили опору ЛЭП
В Тверской области, в Торопецком районе около деревни Лужане, двое ранее судимых местных жителей, будучи навеселе, угнали гусеничный вездеход «ГТ-С». В полицию заявил свидетель кражи.
Сотрудники полиции выяснили, что вездеход принадлежит электросетевой компании. Угонщики, мужчины 31-го и 34-х лет, напились и решили взять машину просто покататься.
Похитители вездехода колесили на нём по деревне Лужане, но вскоре их путешествие закончилось. В один момент они не справились с управлением и боднули столб линии электропередачи, который не выдержал и упал.
Теперь любители брать чужой транспорт находятся под арестом. По информации регионального Управления МВД, им грозит до семи лет в местах не столь отдалённых.
ИСТОЧНИК KP.RU