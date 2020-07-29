В Тверской области пьяные угонщики на краденом вездеходе повалили опору ЛЭП

29 Июль 2020 2020-07-29T19:46:04+03:00

Угнанный вездеход и препятствие, которое он не смог преодолеть. Фото: УМВД по Тверской области.

Деревенские жители хотели весело покататься, но далеко не уехали

Изменить размер текста: A A

В Тверской области, в Торопецком районе около деревни Лужане, двое ранее судимых местных жителей, будучи навеселе, угнали гусеничный вездеход «ГТ-С». В полицию заявил свидетель кражи.

Сотрудники полиции выяснили, что вездеход принадлежит электросетевой компании. Угонщики, мужчины 31-го и 34-х лет, напились и решили взять машину просто покататься.

Похитители вездехода колесили на нём по деревне Лужане, но вскоре их путешествие закончилось. В один момент они не справились с управлением и боднули столб линии электропередачи, который не выдержал и упал.

Теперь любители брать чужой транспорт находятся под арестом. По информации регионального Управления МВД, им грозит до семи лет в местах не столь отдалённых.

ИСТОЧНИК KP.RU