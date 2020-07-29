2020-07-29T18:25:33+03:00
Происшествия

Двенадцатилетняя девочка на велосипеде попала под машину в Тверской области

Она осталась жива, но получила сотрясение мозга
Виктория ТУШКОВА
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Каталась по дороге девочка одна.Каталась по дороге девочка одна.Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Двенадцатилетняя девочка на велосипеде попала под машину в Торжокском районе Тверской области.

ДТП произошло на 13-м километре автодороги Торжок-Луковниково-Дарьино. Юная велосипедистка попала под колёса легкового "Ниссана Альмера". В региональной ГИБДД сообщают, что водитель машины в момент аварии был трезв.

Каталась по дороге девочка одна. По информации Госавтоинспекции, она живёт с родителями в Твери, но сейчас проводит каникулы в гостях у дедушки.

Жизни девочки ничего не угрожает, но она получила травмы - сотрясение мозга и ушиб поясничного отдела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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