Двенадцатилетняя девочка на велосипеде попала под машину в Тверской области
Она осталась жива, но получила сотрясение мозга
Каталась по дороге девочка одна.Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Двенадцатилетняя девочка на велосипеде попала под машину в Торжокском районе Тверской области.
ДТП произошло на 13-м километре автодороги Торжок-Луковниково-Дарьино. Юная велосипедистка попала под колёса легкового "Ниссана Альмера". В региональной ГИБДД сообщают, что водитель машины в момент аварии был трезв.
Каталась по дороге девочка одна. По информации Госавтоинспекции, она живёт с родителями в Твери, но сейчас проводит каникулы в гостях у дедушки.
Жизни девочки ничего не угрожает, но она получила травмы - сотрясение мозга и ушиб поясничного отдела.
ИСТОЧНИК KP.RU