Двенадцатилетняя девочка на велосипеде попала под машину в Тверской области

29 Июль 2020 2020-07-29T18:25:33+03:00

Она осталась жива, но получила сотрясение мозга

Изменить размер текста: A A

Двенадцатилетняя девочка на велосипеде попала под машину в Торжокском районе Тверской области.

ДТП произошло на 13-м километре автодороги Торжок-Луковниково-Дарьино. Юная велосипедистка попала под колёса легкового "Ниссана Альмера". В региональной ГИБДД сообщают, что водитель машины в момент аварии был трезв.

Каталась по дороге девочка одна. По информации Госавтоинспекции, она живёт с родителями в Твери, но сейчас проводит каникулы в гостях у дедушки.

Жизни девочки ничего не угрожает, но она получила травмы - сотрясение мозга и ушиб поясничного отдела.

ИСТОЧНИК KP.RU