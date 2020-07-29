В Вышневолоцком районе Тверской области столкнулись две легковушки и грузовик
Пострадали два человека
ДТП произошло на 310-м километре трассы М-10.Фото: Ольга Крыльцова
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Тройное ДТП произошло в Вышневолоцком районе на 310-м километре трассы М-10. Столкнулись "ВАЗ-2107", грузовик "Скания" с прицепом и "Мазда".
По информации областной Госавтоинспекции, в аварии пострадали два человека - водитель "семёрки", пенсионер 1944 года рождения, а также его пассажир, женщина 1948 года рождения.
Подробностей о состоянии пострадавших пока нет, но известно, что травмы их жизням не угрожают.
В ГИБДД по Тверской области также сообщают, что признаков алкогольного опьянения у участников аварии не было.
ИСТОЧНИК KP.RU