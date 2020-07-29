2020-07-29T16:23:45+03:00
Происшествия

В Твери орудовали перекупщицы наркотиков

При досмотре у девушек изъяли 300 граммов опасного искусственного наркотика
Степан КАМЕНЕВ
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В Твери московские полицейские вместе с местными коллегами вычислили трёх преступниц, которые делали тайники с наркотиками - так называемые «закладки». Преступниц взяли с поличным, в операции участвовал бойцы тверского спецназа «Гром».

Злоумышленниц было три, все они молодые женщины 22-х, 24-х и 25-ти лет. Их задержали во время попытки взять наркотики из «схрона».

Выяснилось, что правонарушительницы забирали готовые наркотические «закладки» по указанным адресам, а затем перепродавали зелье: меняли граммовки и вновь прятали в городе.

Всего полицейские изъяли у перекупщиц более 300 граммов опасного искусственного наркотика.

В отношении девушек возбудили уголовное дело по 228-ой статье УК РФ. Каждой может грозить до 20 лет тюрьмы, так как перекупщиц поймали с крупной партией наркотиков. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Полицейские выясняют, куда ещё в Тверской области из их рук попало наркотическое зелье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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