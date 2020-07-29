Губернатор Тверской области предложил провести федеральную кампанию по профилактике детского травматизма
29 июля губернатор Игорь Руденя внес предложение на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщило областное правительство.
Игорь Руденя отметил, что пандемия внесла коррективы в процесс обучения и летнего отдыха школьников. Губернатор обратил внимание на то, что в этот летний период возросло количество происшествий с детьми и подростками, находящимися без присмотра взрослых, на дачах и в деревнях.
- Проводились региональные мероприятия по профилактике, но, к сожалению, число происшествий с детьми в этот летний период выросло. Как регионы, обращаемся к Вам, поручить провести в период с 1 августа по 1 сентября кампанию по профилактике детского травматизма, - сказал президенту Игорь Руденя.
Напомним, что 28 июля в регионе произошло жуткое ДТП, в котором погибло три подростка.
Игорь Руденя отреагировал и дал распоряжение 1 сентября во всех классах и школах региона провести уроки о безопасности на дороге и на воде.
Глава региона подчеркнул: необходимо усилить работу школ и ГИБДД по этому направлению, консолидировать региональные силы в обеспечении безопасности детей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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