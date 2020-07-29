Губернатор Тверской области предложил провести федеральную кампанию по профилактике детского травматизма

29 Июль 2020 2020-07-29T16:19:12+03:00

Игорь Руденя выступил с актуальной инициативой в день, когда в регионе в ДТП погибли трое подростков. Фото: ПТО

Игорь Руденя обратился с этой инициативой к Владимиру Путину

Изменить размер текста: A A

29 июля губернатор Игорь Руденя внес предложение на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщило областное правительство.

Игорь Руденя отметил, что пандемия внесла коррективы в процесс обучения и летнего отдыха школьников. Губернатор обратил внимание на то, что в этот летний период возросло количество происшествий с детьми и подростками, находящимися без присмотра взрослых, на дачах и в деревнях.

- Проводились региональные мероприятия по профилактике, но, к сожалению, число происшествий с детьми в этот летний период выросло. Как регионы, обращаемся к Вам, поручить провести в период с 1 августа по 1 сентября кампанию по профилактике детского травматизма, - сказал президенту Игорь Руденя.

Напомним, что 28 июля в регионе произошло жуткое ДТП, в котором погибло три подростка.

Игорь Руденя отреагировал и дал распоряжение 1 сентября во всех классах и школах региона провести уроки о безопасности на дороге и на воде.

Глава региона подчеркнул: необходимо усилить работу школ и ГИБДД по этому направлению, консолидировать региональные силы в обеспечении безопасности детей.

ИСТОЧНИК KP.RU