В Кувшиново Тверской области пропала 14-летняя девочка

29 Июль 2020 2020-07-29T15:28:44+03:00

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В Тверской области пропала 14-летняя Анна Циркунова, жительница Кувшиново. Днём 27 июля она вышла из дома и с тех пор о ней ничего не известно.

К розыску девочки подключились следователи Торжокского межрайонного следственного отдела СКР. Они опросили мать пропавшей, изучили жилищно-бытовые условия, в которых жила девочка. На поиск также ориентированы сотрудники правоохранительных органов других районов.

Всех, кому что-либо известно об Анне Циркуновой, просят обратиться в следственное управление СКР по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU