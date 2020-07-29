В Кувшиново Тверской области пропала 14-летняя девочка
Её разыскивают следователи
Пропавшая Анна Циркунова. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.
Изменить размер текста:
В Тверской области пропала 14-летняя Анна Циркунова, жительница Кувшиново. Днём 27 июля она вышла из дома и с тех пор о ней ничего не известно.
К розыску девочки подключились следователи Торжокского межрайонного следственного отдела СКР. Они опросили мать пропавшей, изучили жилищно-бытовые условия, в которых жила девочка. На поиск также ориентированы сотрудники правоохранительных органов других районов.
Всех, кому что-либо известно об Анне Циркуновой, просят обратиться в следственное управление СКР по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.
ИСТОЧНИК KP.RU