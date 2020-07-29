В честь 100-летия ветерана Великой Отечественной войны под его окнами в Твери играл оркестр

29 Июль 2020 2020-07-29T13:57:45+03:00

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29 июля жительТвери, участник Великой Отечественной войны Владимир Иванович Солдатов отмечает 100-летний юбилей. Поздравительный адрес ветерану направил губернатор Игорь Руденя. В нем, в частности, говорится: «Вы верный сын своей Родины, смелый и решительный человек, который героически сражался ради Великой Победы вместе со всей страной. Подвиг Вашего поколения – это немеркнущее патриотическое наследие России. Желаю Вам всегда сохранять молодость души, бодрость духа и оптимизм. Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким». Торжественная церемония поздравления прошла в полдень: под окнами Владимира Ивановича выступил оркестр Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова.

Владимир Иванович Солдатов прошёл всю войну, был тяжело ранен, награжден Орденом Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу».

Сегодня Владимир Иванович является членом Тверского городского совета ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU