Водитель автобуса в Твери из-за подозрительного предмета высадил пассажиров
Пассажирский автобус № 56, который следовал по маршруту из центра, не доезжая до остановки "Улица Благоева", остановился и высадил пассажиров.
Дело в том, что женщина-пассажир обнаружила оставленную кем-то коробку.
Как предписывают все рекомендации, она сообщила о коробке водителю. Тот немедленно остановил автобус, прошёл в хвост трёхдверного автобуса и, не прикасаясь, осмотрел пакет, в котором лежала большая картонная коробка.
После этого водитель попросил пассажиров покинуть автобус и сообщил "куда следует". Пассажиры вышли из транспорта без паники.
Что в коробке теперь будут выяснять специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU