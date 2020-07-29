Водитель автобуса в Твери из-за подозрительного предмета высадил пассажиров

29 Июль 2020 2020-07-29T11:28:07+03:00

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Пассажирский автобус № 56, который следовал по маршруту из центра, не доезжая до остановки "Улица Благоева", остановился и высадил пассажиров.

Дело в том, что женщина-пассажир обнаружила оставленную кем-то коробку.

Как предписывают все рекомендации, она сообщила о коробке водителю. Тот немедленно остановил автобус, прошёл в хвост трёхдверного автобуса и, не прикасаясь, осмотрел пакет, в котором лежала большая картонная коробка.

После этого водитель попросил пассажиров покинуть автобус и сообщил "куда следует". Пассажиры вышли из транспорта без паники.

Что в коробке теперь будут выяснять специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU