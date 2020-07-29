2020-07-29T11:30:51+03:00
Общество

В Тверской области под деревней Бочурино плодородную пашню превратили в карьер

Собственник платил штрафы, но сеять и жать так и не начал
Степан КАМЕНЕВ
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Земли простаивают почти год. Фото: Россельхознадзор по Тверской области.Земли простаивают почти год. Фото: Россельхознадзор по Тверской области.
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В Тверской области, в Удомельском городском округе близ деревни Бочурино не используется около 14,3 гектаров земли сельхозназначения. Владельца участка штрафуют уже второй раз.

Первая проверка потенциальной пашни прошла в августе 2019 года. Сотрудники Россельхознадзора выяснили, что на 4,4 гектарах земли вырыли карьеры, чтобы добывать песок. Остальная территория была брошена и зарастала травой и даже деревьями.

Собственнику выдали предписание, чтобы он привёл землю в нормативное состояние и использовал по назначению. Однако, в марте 2020 года ничего не изменилось, и его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В июле 2020 года надзорные органы выяснили, что всё находится в прежнем состоянии. На земле сельхозназначения растёт чуть ли не лес, а разрытый карьер попросту брошен. Вновь на хозяина участка составили административный протокол. Теперь ему грозит новый штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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