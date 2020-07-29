В Тверской области от коронавируса выздоровели тринадцать человек

29 Июль 2020 2020-07-29T11:01:39+03:00

С начала пандемии инфекция выявлена у 4534 человек в регионе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А заболели ещё двадцать девять

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В Тверской области по состоянию на 29 июля подтверждено 29 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии инфекция выявлена у 4534 человек.

Общее количество выздоровевших по данным регионального оперативного штаба составило 3810. За последние сутки выздоровели 13 человек. Напомним, до этого трое суток количество выздоровевших не увеличивалось.

Под наблюдением врачей находятся 587 заражённых (+13 за минувшие сутки).

Скончались от COVID-19 c начала пандемии 137 человека (+3 за минувшие сутки).

В России на сегодня подтверждено 5475 новых случаев коронавируса (с начала пандемии - 828 990).

ИСТОЧНИК KP.RU