Страховые пенсии увеличат 107 тысячам работающих пенсионеров в Тверской области

29 Июль 2020 2020-07-29T09:21:08+03:00

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1 августа вырастут страховые пенсии 107 тысяч работающих пенсионеров Тверской области. Об этом сообщает территориальное отделение Пенсионного фонда РФ.

Перерасчёт произведут в беззаявительном порядке - автоматически. То есть идти и оформлять перерасчёт никуда не надо.

Размеры страховых пенсий у работающих пенсионеров корректируются ежегодно. Размер прибавки индивидуален, он зависит от размера зарплаты. С августа 2020 года страховые пенсии вырастут исходя из суммы страховых взносов, которые перечислил работодатель пенсионера в 2019 году, и которые не были учтены при назначении пенсии или её предыдущем перерасчёте.

Но рассчитывать на большую прибавку не стоит, она в любом случае не превысит 279 рублей. Дело в том, что закон установил максимальное количество коэффициентов, учитываемых при перерасчёте - не более трёх. А стоимость одного пенсионного коэффициента в 2020 году - 93 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU