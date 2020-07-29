В Тверской области заасфальтировали дорогу Красномайский - Фирово

29 Июль 2020 2020-07-29T08:45:07+03:00

Участок должен быть введён в эксплуатацию к 1 октября 2020 года. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

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В Тверской области ремонтируют дорогу Красномайский - Фирово. Там уже уложен асфальт, продолжается укрепление обочин. Далее рабочие установят дорожные знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики, нанесут износостойкую дорожную разметку.

По информации областного правительства, участок должен быть введён в эксплуатацию к 1 октября 2020 года.

Ремонт дороги идёт в Фировском районе: с 33-го по 39-й километры и с 41-го по 57-й километры. Подрядчик - компания «Магистраль».

Ремонт ведётся в рамках нацпректа «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Губернатор Игорь Руденя высказывал мнение, что участие региона в данном нацпроекте даёт возможность решить основные задачи в дорожной сфере, в том числе - обеспечить доступность социальных и экономических объектов, сделать более привлекательным туризм в Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU