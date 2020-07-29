В Твери мужчина ушёл с пилорамы и пропал
Спасатели и добровольцы вышли на поиски
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Шишмарёв Анатолий Анатольевич (1960 г.р., Тверь) 19 июля 2020 года днём ушел с пилорамы, что на улице Адмирала Ушакова) и пропал.
Об этом сообщает ВПСО «Сова». Приметы пропавшего: рост 180 см, среднего телосложения, темно-русые волосы. Был одет в синюю куртку, спортивные штаны и тёмные шлепки. Из особых примет: на шее сзади родимое пятно, на запястье татуировка в виде прописной буквы Т.
Всех, кто что либо знает о местоположении мужчины, просят сообщить по телефону: 8(915)722-55-66.
ИСТОЧНИК KP.RU