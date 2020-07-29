2020-07-29T01:36:37+03:00
Происшествия

В Твери мужчина ушёл с пилорамы и пропал

Спасатели и добровольцы вышли на поиски
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Шишмарёв Анатолий Анатольевич (1960 г.р., Тверь) 19 июля 2020 года днём ушел с пилорамы, что на улице Адмирала Ушакова) и пропал.

Об этом сообщает ВПСО «Сова». Приметы пропавшего: рост 180 см, среднего телосложения, темно-русые волосы. Был одет в синюю куртку, спортивные штаны и тёмные шлепки. Из особых примет: на шее сзади родимое пятно, на запястье татуировка в виде прописной буквы Т.

Всех, кто что либо знает о местоположении мужчины, просят сообщить по телефону: 8(915)722-55-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери мужчина ушёл с пилорамы и пропал
В Тверской области ожидается сильный дождь и гроза
В правительстве Тверской области подведут итоги работы региональной экономики в условиях пандемии
Участнику Ржевской битвы и взятия Берлина, Почетному гражданину Тверской области Спартаку Сычёву исполнилось 97 лет
В Твери к 2024 году завершат масштабный ремонт уличных дорог
Самый большой в мире самолёт доставил для суворовцев Твери боевой истребитель
Иностранец в Тверской области за взятку в 1000 рублей пытался откупиться от штрафа в 500 рублей
Юнармейцы из Твери посетили музейный комплекс «Дорога памяти», на территории главного храма Вооруженных Сил в Подмосковье
Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин обсудили рекультивацию свалок в Тверской области
В Тверской области отреставрируют Надвратную колокольню с церковью Спаса Борисоглебского монастыря