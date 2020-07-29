2020-07-29T01:04:55+03:00
Общество

В правительстве Тверской области подведут итоги работы региональной экономики в условиях пандемии

Экономические последствия коронавируса - главный вопрос повестки
Алина ПЕТРОВА
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Коронавирус повлиял на все сферы жизни. И больно ударил по экономике. Фото: ПТОКоронавирус повлиял на все сферы жизни. И больно ударил по экономике. Фото: ПТО
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На заседании регионального правительства 29 июля будут рассмотрены итоги работы экономики Тверской области в первом полугодии 2020-го и перспективы её развития.

Первое полугодие текущего года было сложным - эпидемия коронавируса. Режим повышенной готовности, введённый в регионе 17 марта, не отменён до сих пор.

В связи с пандемией экономике государством и областью была обеспечена масштабная поддержка. На уровне региона было выделено около 6 млрд рублей.

Ведётся ежедневный мониторинг системообразующих предприятий. В областном правительстве так же поясняют, что в повестку заседания также вошли вопросы соцподдержки семей с детьми, многодетных, ремонта автомагистралей и пр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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