В правительстве Тверской области подведут итоги работы региональной экономики в условиях пандемии
На заседании регионального правительства 29 июля будут рассмотрены итоги работы экономики Тверской области в первом полугодии 2020-го и перспективы её развития.
Первое полугодие текущего года было сложным - эпидемия коронавируса. Режим повышенной готовности, введённый в регионе 17 марта, не отменён до сих пор.
В связи с пандемией экономике государством и областью была обеспечена масштабная поддержка. На уровне региона было выделено около 6 млрд рублей.
Ведётся ежедневный мониторинг системообразующих предприятий. В областном правительстве так же поясняют, что в повестку заседания также вошли вопросы соцподдержки семей с детьми, многодетных, ремонта автомагистралей и пр.
ИСТОЧНИК KP.RU